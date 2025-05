Núcleo de Árbitros de Futebol da Madeira dá a conhecer as caras da nova equipa "Consolidar, Desenvolver e Valorizar"

Apesar de ter decorrido a 23 de Abril, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais do NAFRAM – Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira, para o biénio 2025-2027, "momento solene que consagrou Pedro Luz como novo Presidente da coletividade que representa a generalidade dos árbitros e observadores de futebol e futsal da Região Autónoma da Madeira", só hoje foi noticiada pela estrutura, nomeadamente revelando as caras novas.

"Além dos diversos associados do NAFRAM, o evento contou com a presença do conselho de arbitragem da AFM, representado pelo seu Presidente, Vice-Presidente e Diretor, Sr. Roberto Santos, Sr. Flávio Silva e Sr. Marco Pereira, respetivamente. A APAF também se encontrou representada pelo seu Vice-Presidente, Sr. Roberto Rebelo", recorda.

"Sob o lema 'Consolidar, Desenvolver e Valorizar', a nova direção assume o compromisso de honrar o legado construído até aqui, dando continuidade ao trabalho realizado, ao mesmo tempo que aposta, ainda mais, no desenvolvimento do setor da arbitragem e a sua consequente valorização", explica e cita o novo presidente: "Estou grato pela confiança depositada em mim e em toda a minha direção. Estamos profundamente empenhados em trabalhar para o desenvolvimento do setor da arbitragem, em estreita colaboração com todas as entidades que lhe estão diretamente ligadas e com todas as entidades desportivas. O lema apresentado reflete a visão estratégica para o futuro do NAFRAM: consolidar as bases sólidas construídas pelas anteriores direções; desenvolver o setor, investindo na formação dos seus agentes e, deste modo, valorizar a imagem do árbitro madeirense."

Com Pedro Luz, o "NAFRAM procurará, sempre, trabalhar em prol da valorização da arbitragem madeirense e do desporto regional, nas modalidades que integram a sua esfera de atuação", deixa a garantia.