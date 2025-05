PSD junta ex-líderes como Passos, Cavaco, Mendes e Rio em dia de aniversário

O PSD vai juntar esta terça-feira quase todos os ex-líderes do partido, incluindo Passos Coelho, Cavaco Silva, Marques Mendes e Rui Rio, num almoço na sede nacional no dia em que os sociais-democratas assinalam 51 anos.

De acordo com fonte oficial do partido, dos antigos presidentes do PSD não estarão presentes, por razões de saúde, Francisco Pinto Balsemão e Rui Machete e, por se encontrar fora no país numa conferência, Durão Barroso, que enviará uma mensagem.

Luís Montenegro é o 19.º presidente do PSD, tendo tido como antecessores imediatos Rui Rio (2018-2022) e o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho (2010-2018), que estarão no almoço na São Caetano à Lapa, e Lisboa.

No almoço, estarão também os restantes antigos líderes do partido: o ex-Presidente da República e antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva (1985-1995), Fernando Nogueira (1995-96), o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes (2004-05), o candidato presidencial Luís Marques Mendes (2005-2007), Luís Filipe Menezes (2007-2008) e Manuela Ferreira Leite (2008-2010).

Luís Montenegro preside ao PSD desde 28 de maio de 2022 e foi reeleito para novo mandato de dois anos em 06 de setembro de 2024.

O Partido Popular Democrático (PPD) foi fundado em 06 de maio de 1974, tendo sido registado no Supremo Tribunal de Justiça em 25 de janeiro de 1975.

Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota foram os fundadores mais destacados do partido.

A designação e sigla foram alteradas para Partido Social Democrata (PPD-PSD) em 03 de outubro de 1976, tendo a denominação "PPD" vindo a cair em desuso desde então.