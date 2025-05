MPT-Madeira inicia campanha eleitoral com foco em sustentabilidade e justiça social

O Partido da Terra (MPT) deu início hoje à sua campanha eleitoral na Região, apresentando-se como uma alternativa política focada na sustentabilidade ambiental, justiça social e transparência na gestão pública.

"Com poucos recursos, mas com muita vontade de servir, queremos provar que a política pode ser feita com verdade, proximidade e compromisso", afirma Ricardo Camacho, cabeça-de-lista do MPT-Madeira às Legislativas, em comunicado divulgado hoje.

A candidatura tem como principal objectivo eleger um deputado que represente "com dignidade e coragem, não apenas os madeirenses, mas todos os portugueses – estejam onde estiverem", segundo o partido.

Entre as principais bandeiras da candidatura estão "a sustentabilidade ambiental, a defesa das populações, a mobilidade justa e a transparência na gestão pública", temas que o partido pretende desenvolver durante a campanha.

O MPT-Madeira anunciou também que estará disponível "todas as manhãs dos dias úteis, no centro do Funchal" para dialogar com a população e apresentar as suas propostas, demonstrando o compromisso com a proximidade aos cidadãos.

"Apelamos a todos que votem com consciência, que escolham as ideias e os valores que verdadeiramente acreditam poder transformar a nossa terra", sublinhou o partido, acrescentando que votar no MPT significa apoiar "um projecto que coloca as pessoas em primeiro lugar, que denuncia injustiças e que trabalha para que elas sejam corrigidas."