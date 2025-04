RIR-Madeira propõe plano para fortalecer justiça e segurança na Região

A candidatura do RIR às Legislativas, pelo círculo da Madeira, divulgou hoje um conjunto de propostas focadas no reforço da justiça e da segurança pública na Região, defendendo que estas áreas são "essenciais para o bem-estar dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável" do arquipélago.

No documento apresentado, o RIR-Madeira estabelece como prioridade uma "Justiça mais célere e acessível" através de medidas concretas como o reforço de recursos humanos e tecnológicos nos tribunais e órgãos de investigação, e a redução dos custos judiciais para promover maior equidade no acesso à Justiça.

A proposta inclui ainda o agravamento das penas para crimes considerados graves, nomeadamente corrupção e violência doméstica, além da inclusão de educadores sociais e apoio psicossocial a reclusos, visando a sua reintegração na sociedade. O partido defende também a reabilitação de tribunais e repartições públicas, com especial atenção à modernização e eficiência dos serviços.

No âmbito da segurança pública, o RIR-Madeira propõe um aumento do efectivo policial acompanhado de valorização profissional, incluindo revisão salarial e de subsídios. O plano contempla investimento contínuo em equipamentos modernos e formação especializada para as forças de segurança enfrentarem ameaças cada vez mais complexas, bem como a melhoria das instalações das esquadras da Região.

O partido pretende também implementar campanhas educativas para promover maior cooperação entre a população e as forças de segurança, reforçando os laços de proximidade com a comunidade.

O RIR-Madeira afirma estar "comprometido em transformar estas propostas em ações concretas", com o objectivo de construir "uma Madeira mais justa, segura e preparada para os desafios do futuro".