O debate decisivo para arranque de campanha

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais que se dividem entre o debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, o balanço da ronda futebolística e a temática do IRS, bem como da ressaca dos confrontos do 25 de Abril, em Lisboa.

No Correio da Manhã:

- "Contribuintes atrasam entrega do IRS. Uns recebem pouco outros vão ter de pagar"

- "Benfica 6 AVS 0. Arrasador. Benfica chega aos 80 golos"

- "Boavista 0 Sporting 5. Firme na frente"

- "FC Porto. Só Mundial de Clubes segura Anselmi"

- "'Fanfas' esteve na manifestação do Martim Moniz. Chefe dos Super Dragões em grupo nazi"

- "Confronto esta noite. Luís Montenegro prepara debate a correr e Pedro Nuno Santos em silêncio"

- "Justiça. Dona das estradas pede 2,4 mil milhões ao fisco"

- "Devoção. 40 mil foram ver o túmulo do papa"

- "Adolescente violada duas vezes na mesma noite"

No Público:

- "Tarifas à UE são 'exorbitantes', mas o impacto económico é 'controlável'"

- "Aviação. Processos contra passageiros desordeiros duplicaram em 2024"

- "AD acena com corte no IRS, PS aposta no IVA: o que propõem os partidos para os impostos?"

- "Artes performativas. Há um novo canal de denúncias sobre assédio sexual"

- "Ministério Público. Regulador detecta 49 falsos profissionais de saúde"

- "Futebol. Luta pelo título continua ao rubro com goleadas na Luz e no Bessa"

- "Eleições. Canadá vai a votos inclinado para o plano liberal e pressionado por Trump"

- "Médio Oriente. Israel volta a atacar Beirute para destruir armas do Hezbollah"

No Jornal de Notícias:

- "AD e liberais juntos mais perto da maioria"

- "Reportagem. Força Aérea treina em Ovar entrada no combate aos fogos"

- "TVDE. Passageira alcoolizada abusada por motorista"

- "Porto. Estudantes sem descanso na preparação da Queima"

- "Guimarães. O bom exemplo minhoto na recolha de biorresíduos"

- "Dupla detonação. Benfica 6-0 AVS / Boavista 0-5 Sporting"

- "FC Porto. Outra noite agitada da Amadora ao Dragão"

- "Ciclismo. Artem Nych conquista última etapa e GP O JOGO"

- "De Ermesinde ao Vaticano a sonhar com papa português"

- "Canadá. Homem mata onze pessoas ao lançar carrinha contra a multidão"

No Diário de Notícias:

- "Menor de 13 anos envolvido na violência da extrema-direita"

- "Debate decisivo. À caça do voto útil e dos indecisos, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reencontram-se hoje num frente a frente repetido e com ambos na mira do DCIAP"

- "Negócios. Americanos investiram 6,3 mil milhões de euros em hotéis, escritórios e lojas na última década"

- "Guerra. Europa já passou os EUA na ajuda à Ucrânia após a chegada de Donald Trump"

- "Perita em bioética. 'O TC diz que uma lei da morte medicamente assistida cabe na Constituição, mas não é ainda com esta lei'"

- "Inês de Sousa Real. 'Ideologia de género não só é uma terminologia falaciosa como é um preconceito'"

- "Benfica 6-0 AVS. A duas jornadas de receber o Sporting, águias chegam à meia dúzia perante um frágil AVS"

- "Património. A espada de D. Dinis e outros desafios do laboratório de conservação e restauro do Estado"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Mário Centeno. 'É o momento de não ter ilusões' nas contas públicas"

- "Portugal está mais dependente do exterior à boleia da China"

- "Mobilidade. Brisa cria empresa para negócio dos carregadores elétricos"

- "Investidor privado. Comissão fixa ou variável? O que paga para lhe venderem a casa"

No O Jogo:

- "Benfica 6-0 Aves SAD / Boavista 0-5 Sporting. Barriga cheia. Democracia nos golos da luz"

- "Bruno Lage: 'Vamos dar tudo para vencer o campeonato' . Rui Borges: 'Se ganharmos sempre seremos campeões'"

- "FC Porto. Anselmi fragilizado. Argentino reduz margem junto dos adeptos. Equipa feminina sobe à II divisão"

- V. Guimarães 3-0 Rio Ave. Despachado em meia hora"

- "13.º Grande Prémio de Ciclismo O JOGO LEILOSOC. Vencedor da Volta a Portugal arrasa na última etapa e ganha por oito segundos. Final de loucos coroa Nych. 'Vitória numa prova muito importante'"

No A Bola:

- "Arrasadores"

- "Boavista 0-5 Sporting. Gyokeres assina póquer e já lidera a Bota de Ouro / Diomande limpa amarelos, mas Hjulmand fica à bica"

- "Benfica 6-0 Aves SAD. Pavlidis marca pela 5.ª jornada consecutiva / Carreras falha Estoril por castigo"

- "FC Porto. Anselmi perde margem de manobra. Treinador cada vez mais contestado pelos adeptos. Ponta final da liga pode ser decisiva para o futuro do argentino no dragão"

- "Vimaranenses recuperam 5.º lugar. V. Guimarães 3-0 Rio Ave"

- "Moreirense 1-1 Nacional"

- "Inglaterra. Liverpool conquista 20.° título"

- "Hóquei em patins. Benfica na liderança"

E no Record:

- "Benfica 6-0 AVS SAD. Boavista 0-5 Sporting. Demolidores. Rivais esmagam e seguem de mãos dadas no topo da Liga"

- "FC Porto. Limpeza de balneário à vista. SAD pondera medidas antes do Mundial de Clubes"

- "Contestação durou até ao Dragão. Três polícias feridos em confrontos com claque"

- "Hóquei em patins. FC Porto 3-3 Sporting. Ninguém ficou a rir"

- "Futebol feminino. Valadares Gaia o Benfica 0 (2-4 Pen.). Águias na final da Taça"

- "Inglaterra. Liverpool campeão. Português Diogo Jota festeja Premier League"