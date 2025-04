SESARAM participa em ensaio clínico internacional na área da Oncologia

O Serviço de Oncologia do Serviço Regional de Saúde da Região (SESARAM) alcançou "um avanço significativo no domínio da investigação clínica", ao incluir o primeiro doente oncológico no ensaio clínico internacional 'TROFUSE 007', dedicado ao estudo de novas abordagens terapêuticas no tratamento do cancro do pulmão metastizado, revelou hoje o SESARAM.

"Este doente, o primeiro a nível nacional a ser incluído no âmbito de um ensaio clínico fase 3, iniciou o tratamento no próprio dia da sua randomização, a 4 de Abril", detalha a mesma nota.

O SESARAM explica que "o ensaio, intitulado 'Randomized, Open-label, Phase 3 Study of MK-2870 in Combination With Pembrolizumab Compared to Pembrolizumab Monotherapy in the First-line Treatment of Participants With Metastatic Non-small Cell Lung Cancer With PD-L1 TPS ≥ 50%', visa avaliar o impacto clínico de uma nova combinação terapêutica, com potencial para transformar o paradigma do tratamento de primeira linha do carcinoma do pulmão de não pequenas células em estágio avançado".

Sob a coordenação da médica oncologista e investigadora principal Carolina Camacho, e da coordenadora de ensaios clínicos do GECO – Gabinete de Ensaios Clínicos em Oncologia, Sara Müller, este projecto representa "um esforço colaborativo exemplar entre diversas especialidades e serviços hospitalares, nomeadamente oncologia médica, farmácia, patologia clínica, anatomia patológica, radiologia e enfermagem oncológica", destaca a tutela.