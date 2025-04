Incêndio causa vítima mortal na ilha de São Jorge

Um incêndio numa habitação na vila da Calheta de São Jorge, nos Açores, causou a morte de uma idosa de 71 anos, confirmou à Lusa o comandante da corporação de bombeiros locais.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Rui Bettencourt, referiu à Lusa, na sequência de uma notícia divulgada pela RTP/Açores, que os bombeiros foram alertados pela linha 112 para a ocorrência, na madrugada de sábado.

Estiveram no local três viaturas e 10 elementos da corporação, desconhecendo-se a causa do incêndio, de acordo com o comandante.

O alerta para o incêndio foi dado por populares, sendo que a idosa era a única habitante da moradia.