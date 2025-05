Benfica e Madeira SAD vão disputar final da Taça de Portugal feminina de andebol

O Benfica, eliminando o Almeida Garrett, e o Madeira SAD, após falta de comparência do ABC de Braga, apuraram-se hoje para a final da Taça de Portugal feminina de andebol.

A jogar em casa, e depois de confortável 42-27 aplicado na primeira mão, as 'encarnadas' venceram por 27-19, com a internacional portuguesa Constança Sequeira em destaque com 13 golos, e confirmaram a presença na final, à semelhança de 2023/24.

Nesse jogo decisivo da época passada esteve o Madeira SAD, e saiu dele vencedor, tendo hoje confirmado que se vai reeditar a final das últimas duas edições da Taça, triunfando na segunda mão após falta de comparência das minhotas, que tinham já saído derrotadas por 26-18 do primeiro jogo, em Braga.

Assim, disputarão o troféu as madeirenses, recordistas de vitórias, com 20, e as lisboetas, tetracampeãs nacionais, que somam nove cetros, tendo as duas formações dividido as últimas quatro edições.

A final está agendada para 25 de maio, pelas 15:00, em Matosinhos, no distrito do Porto.