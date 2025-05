ABC dá falta de comparência frente ao Madeira Andebol SAD

A formação feminina do ABC de Braga, faltou ao encontro que deveria ter lugar esta tarde às 16 horas, no Pavilhão do Funchal, frente ao Madeira Andebol SAD, encontro referente à disputa da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Segundo dados a que a reportagem no DIÁRIO teve acesso, o conjunto bracarense antes desta partida havia solicitado o seu adiamento para o dia 18 de Maio, evocando o facto de não ter conseguido viagens para a Região. Esta foi, no entanto, uma data que não foi aceite por parte dos responsáveis do Madeira SAD, tendo em conta um conjunto de variáveis de organização interna, segundo apuramos.

O ABC saiu assim derrotado na secretaria por 15-0, arriscando-se agora segundo os regulamentos da prova a uma pesada multa. Resta destacar que esta falta de comparência é completamente alheia ao Madeira Andebol. Ricardo Pestana, presidente do projecto da Região, destacou que ‘sempre houve vontade em colaborar para uma possível data menos aquela que o ABC desejava’.