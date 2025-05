Animad surpreende com lançamento de balões

A Associação Animad com o tema 'Rosarium' surpreendeu o muito público presente no início do itinerário do desfile, não apenas pela coreografia e espectacularidade da indumentária, mas também pelo lançamento de balões vermelhos - cada elemento trazia um balão. Por momentos os balões lançados desviaram as atenções do muito público que enche as avenidas na marginal do Funchal.

Foi o quarto dos 13 grupos a 'entrar' no cortejo.