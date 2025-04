‘Caravelas-Portuguesas’ dão à costa na Praia Formosa e noutros pontos da Madeira

Vários indivíduos da espécie ‘Physalia physalis’ (Caravela-Portuguesa) foram detectadas, nesta sexta-feira, na Praia Formosa. Segundo a plataforma de monitorização GelAvista, nos últimos dias têm sido avistados organismos desta espécie em vários outros pontos da costa do arquipélago da Madeira, como no porto do Funchal, baía do Funchal, Royal Savoy, Praia do Vigário, Cabo Girão (Câmara de Lobos), piscinas naturais e praia do porto do Seixal (Porto Moniz) e Ponta da Calheta (Porto Santo).

Segundo a plataforma GelAvista, as pessoas devem ter muita cautela quando se deparam a exemplares da espécie ‘Caravela-Portuguesa’. Influenciada por ventos e correntes de superfície, é frequentemente avistada na costa portuguesa. Apresenta um flutuador em forma de “balão" de cor azul e, por vezes, tons lilás e rosa. Os seus tentáculos podem chegar aos 30 metros de comprimento e são muito urticantes, capazes de provocar graves queimaduras. Por isso, é importante relembrar que não se deve tocar nos indivíduos, mesmo quando aparentam estar mortos na praia.