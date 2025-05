Apple surpreende mercados com resultados trimestrais melhores do que esperado

A tecnológica Apple surpreendeu hoje os mercados com as receitas no último trimestre a subirem 5,1%, para 95,36 mil milhões de dólares (84,43 mil milhões de euros), acima das previsões dos analistas.

As receitas de serviços tiveram uma ligeira descida no trimestre encerrado em março em relação ao mesmo período do ano passado, para 26,65 mil milhões de dólares, mas outros segmentos superaram as previsões e compensaram, anunciou a empresa em comunicado.

A destacar, as vendas do iPhone (+1,9% face a igual período do ano anterior), as receitas do Mac (+ 6,7%) e as do iPad, com menos peso mas que dispararam 15%.

As vendas desta multinacional norte-americana neste trimestre só caíram na China, 2,25%, enquanto cresceram nas Américas (8%), Europa (1,37%), Japão (16%) e no resto da região da Ásia-Pacífico (8,4%).

A margem bruta aumentou 6,1%, para 44,87 mil milhões de dólares.

No trimestre em análise, a Apple aumentou os seus lucros em 4,8%, para 24,78 mil milhões de dólares, e o lucro por ação fixou-se em 1,65 dólares, acima dos 1,62 esperados.

A empresa anunciou ainda um programa de recompra de ações até 100 mil milhões de dólares e aumentou o dividendo trimestral para 0,26 dólares por ação.