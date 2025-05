Português morto a tiro em Maputo foi vítima de uma tentativa de roubo

A polícia moçambicana disse hoje que José Pedro Alves da Silva, morto a tiro em Maputo, foi vítima de uma tentativa de roubo, avançando que o filho do ex-presidente do Sporting de Braga trazia consigo somas de dinheiro.

"Tudo indica que houve uma tentativa frustrada de roubo, que acabou culminando com este óbito (...) Nós descartamos a possibilidade de se tratar de uma tentativa de rapto, pelo ´modus operandi` ", declarou à Lusa Cláudio Armando, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo.

Segundo as autoridades, José Pedro Alves da Silva perdeu a vida após ser baleado no peito dentro da sua viatura por desconhecidos, que seguiam num outro carro de marca BMW, por volta das 13:00 (menos uma em Lisboa) na cidade da Matola, arredores da capital moçambicana.

"Ele encontrava-se dentro da sua viatura, com seu motorista e seu segurança pessoal. Eles regressavam de duas das suas sucursais, onde recolheram dinheiro. Quando se dirigiam para sucursal localizada na Machava, terão sido intercetados (...) Entendemos que ele trazia montantes avultados, tendo em conta que ele passou por pelo menos duas sucursais", explicou porta-voz da polícia moçambicana.

Os primeiros dados da investigação indicam que José Pedro Alves da Silva foi atingido por bala disparada por uma pistola, mas as autoridades admitem não dispor de "muitos detalhes sobre os autores do disparo".

"Já encetamos as nossas linhas operativas para identificar e neutralizar os indivíduos envolvidos neste crime bárbaro", acrescentou o porta-voz.

A vítima perdeu a vida a caminho do Hospital José Macamo, na capital moçambicana, Maputo.

A vítima era administrador da "SOTUBOS", uma conhecida empresa de venda de tubos e material de construção, propriedade do pai, que está em Portugal.

José Pedro Alves da Silva era filho do antigo presidente do Sporting de Braga Alberto Silva, que em 2019 foi nomeado embaixador do clube para a África Austral