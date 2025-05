Leixões assegura a permanência e envia Mafra para a Liga 3

O Leixões venceu hoje em casa do Mafra por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da II Liga de futebol, e confirmou a manutenção nas ligas profissionais, ditando igualmente a descida do Mafra à Liga 3.

O conjunto de Matosinhos chegou à vantagem cedo, com Werton (cinco minutos) a inaugurar o marcador. Etim (sete) empatou logo na jogada seguinte, mas, ainda na primeira parte, Jaiminho (45) devolveu a vantagem aos forasteiros.

Com este triunfo, o Leixões soma 38 pontos, no 13.º lugar, e já tem assegurada a manutenção na II Liga, onde na próxima época não vai estar o Mafra, que, com 24 pontos, é 18.º e último, já sem hipóteses de lutar pela permanência.

O Leixões entrou melhor no encontro e, depois de uma primeira oportunidade, abriu o marcador ao minuto cinco, por Werton. O avançado isolou-se pelo lado esquerdo do ataque e já na área mafrense rematou por baixo das pernas de Ugboh.

O Mafra estremeceu com o golo madrugador, mas foi rápido na resposta, com Etim a fazer o empate apenas dois minutos depois, ao encontrar para o sétimo golo no campeonato, em resposta a um cruzamento da esquerda de Rodrigo Matos.

Seguiram-se boas ocasiões para ambas as equipas, com a mais perigosa a pertencer ao Mafra, num remate de Róchez à barra.

Já à beira do intervalo, o Leixões voltou a colocar-se em vantagem, num lance que se repetiu muitas vezes no Municipal de Mafra: a defesa 'saloia' estava subida no relvado, Jaiminho aproveitou, isolou-se nas costas e marcou com um remate cruzado.

O golo em altura cirúrgica permitiu ao Leixões entrar mais confiante na segunda parte e coube ao Mafra, com os nervos à flor da pele, desfazer a desvantagem. A equipa visitante concedeu a iniciativa de jogo aos mafrenses, com Alamara Djabi e Lucas Gabriel a ficarem perto do 2-2.

Com o aproximar dos últimos minutos, o Mafra começou a perder discernimento e o Leixões, mesmo sem ter muita posse de bola, controlou os ritmos da partida e segurou a vantagem até ao apito final de Luís Godinho, confirmando a manutenção na II Liga e relegando o Mafra para a Liga 3.