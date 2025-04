Governo da Madeira assegura normalidade e diz que não foi contactado por autoridades nacionais

O Governo da Madeira assegurou hoje que a região não está a ser afetada pelo apagão registado desde o final da manhã na Península Ibérica, nem foi contactado para qualquer tipo de colaboração, disse fonte da presidência do executivo.

"Por enquanto, não fomos contactados e na Madeira está tudo bem e a decorrer com normalidade", assegurou a fonte à agência Lusa.

Também o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo está a processar-se de acordo com a programação, segundo a página oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.

A rede elétrica da Madeira está isolada da rede nacional, não tendo sido detetados problemas.

Contudo, em declarações a vários órgãos de comunicação social da região, o responsável da delegação da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) indicou que os serviços informático e de comunicações "não estão a funcionar devidamente, porque o servidor não está instalado neste arquipélago".

A REN - Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.