Flores e Autonomia

Do vale à montanha e do mar à serra. Já dizia Ornelas Teixeira num belo poema musicado pelo inesquecível João Victor Costa, tornado primeiro verso do hino desta Região Autónoma.

Foi em 1976 que as ilhas adjacentes, como que um apêndice dependente dum governo central castrador, como que um resto, se espreguiçou, tornando-se Região Autónoma, com governo próprio, parlamento, bandeira, brasão e hino.

A bandeira simbolizando mar, terra soalheira e a cruz de Cristo que nos recorda o temor a Deus dos nossos ascendentes e o amor de Jesus aos nossos descendentes.

“Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini da Tua Glória”.

Pelas mãos calejadas da terra ou suaves da escrita, pelos olhos estragados do bordado, ou das letras pequenas, todos fizeram a Região Autónoma da Madeira: bela, hospitaleira, exílio de sonho.

O 25 de abril foi o precedente que permitiu encetar a caminhada da implantação da Autonomia na Madeira. Saibamos honrar o legado do 25 de abril e de 2 de abril, saibamos preservar a nossa resiliência e coragem, com respeito mútuo, respeito político, respeito social, sem invejas, sem fel, sem maldade. Utopia? Se calhar, mas “pode ficar decepcionada de falhar, mas estará condenada se não tentar”.

À Autonomia, à Madeira!

Está em força a Festa da Flor, dos sonhos de menina realizados, da beleza e dos aromas.

Quando era pequenina sonhava participar do desfile, mas o isolamento dum “Limbo” de São João perdido na Ponta do Sol dificultava, senão quase impedia, o acesso a tais festivais. O dia começava com o depósito de uma flor no muro da esperança, na esperança que o dia passasse rápido para voltar para casa e andar no meio das flores, silvestres, inhames de jarro, margaridas de levada, azedas, pimpilros…

Este ano o sonho de participar concretiza-se, mas num dois em um, dia 11, graças ao meu amigo Marco Freitas, junto o sonho de desfilar com a paixão da condução. Lá estarei a desfilar o seu belo Mercedes bege clássico, com orgulho, emoção e gratidão.

Felizes Festas da Flor!

Obrigada!!