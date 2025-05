Governo Regional quer emigrantes a votar nas eleições regionais

O novo Programa do Governo Regional coloca as migrações como uma prioridade e, nesse sentido, pretende a alteração à lei eleitoral regional, que permita aos emigrantes participar nas eleições legislativas da Região Autónoma da Madeira. Isso mesmo foi avançado por Sancho Gomes, na sexta-feira, num encontro com a comunidade madeirense em Londres.

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa encontra-se de visita ao Reino Unido, tendo participado num encontro que reuniu cerca de 150 pessoas, contando com a participação do Grupo Folclórico Cultura Popular, bem como do artista Diogo Freitas e do cantor Márcio Amaro.

Sancho Gomes destacou o papel da diáspora como “embaixadora da Madeirensidade”: “Vocês levam a nossa cultura, os nossos valores e a nossa identidade além-mar. São orgulho da Madeira, mesmo vivendo longe. O Governo Regional reconhece e apoia o vosso papel. Por isso, temos investido no movimento associativo da diáspora, e vamos continuar a fazê-lo de forma visível e constante", assumiu.

A pretensão de alteração da Lei Eleitoral pretende uma aproximação à diáspora. “Acreditamos que quem está fora, mas tem a Madeira no coração, deve poder ajudar a construir o futuro da sua terra. Esta relação com a diáspora é feita de respeito, reconhecimento e compromisso", disse.

Neste jantar marcaram ainda presença o Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Manuel Grainha do Vale, e os conselheiros da Diáspora Madeirense no Reino Unido, Paulo Gouveia e José Silva, bem como empresários, representantes associativos e outros membros da comunidade madeirense.

Já no sábado, Sancho Gomes visitou empresas de madeirenses na capital britânica. O governante elogiou o dinamismo e o espírito empreendedor dos empresários madeirenses em Londres, reconhecendo o impacto económico e social das suas actividades: “São exemplos de resiliência, inovação e capacidade de trabalho. São também promotores da imagem da Madeira no exterior e contribuem para a economia local".

Sancho Gomes estará no Reino Unido, no âmbito desta viagem oficial, até 11 de Maio, com passagem por Londres e pelas Ilhas do Canal, Jersey e Guernsey, onde estão previstos encontros com autoridades locais, representantes associativos e membros da diáspora madeirense.