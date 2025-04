PAN quer aposta na produção biológica e no consumo regional

O PAN Madeira assume o compromisso com a agricultura regional e defende "uma mudança estrutural que valorize a produção local, proteja os pequenos e médios agricultores e promova um modelo agrícola mais sustentável e justo para quem trabalha a terra". Em comunicado, o partido reforça o mote "Madeira, a nossa causa" e diz que a agricultura deve ser vista como "um eixo estratégico não só para a economia regional e nacional, mas também para a saúde pública, a soberania alimentar e a mitigação da crise climática".

O PAN propõe a reformulação do Plano de Acção Nacional para a Agricultura Biológica, "tornando-o mais realista e verdadeiramente aplicável às Regiões Autónomas, com medidas adaptadas às especificidades insulares e um reforço do apoio técnico e financeiro aos agricultores que pretendem fazer a transição para práticas sustentáveis".

É fundamental garantir incentivos eficazes à produção biológica, com linhas de financiamento claras, menos burocracia e acompanhamento especializado no terreno. A agricultura na Madeira deve ser capaz de responder aos desafios do presente sem comprometer os recursos do futuro.

Valter Ramos, candidato do partido às eleições de 18 de Maio, defende ainda uma "política pública robusta de aquisição de produtos regionais por parte das cantinas escolares, hospitais e outros serviços públicos, contribuindo assim para o fortalecimento da economia local e para a valorização do trabalho dos produtores madeirenses. Esta preferência pelo que é local e sustentável deve ser assumida como princípio orientador em todas as decisões de compras públicas no setor alimentar".