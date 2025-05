Funchal regista noite tropical com mínimas de 20 ºC

Tal como previsto no início da semana por Victor Prior, director do IPMA na Madeira, a noite deste sábado foi efectivamente tropical na cidade do Funchal.

A temperatura mínima do ar manteve-se elevada nas duas estações meteorológicas do IPMA situadas na zona baixa da cidade — Observatório e Lido — onde os termómetros não desceram abaixo dos 20 ºC. Ambas as estações registaram, ao amanhecer, uma temperatura mínima extrema de exactamente 20 ºC.

A mínima mais baixa da rede de estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foi observada no Pico do Areeiro, onde os termómetros desceram até aos 11,2 ºC.