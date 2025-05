O evento Noites de Baco, organizado pela Loja de Vinho, já tem disponíveis os bilhetes para a edição que se realiza no dia 7 de Junho, no Salão Armazém Leste, no Funchal.

Os ingressos têm um custo de 20 euros e incluem a oferta de um copo Riedel.

Os interessados podem adquirir os bilhetes através do link: https://blandyswinelodge.us12.list-manage.com/track/click?u=2faba53f1bf8c70bba79086c7&id=e3cfd1c6af&e=1db8841551.