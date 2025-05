PSP e Câmara do Funchal já apoiaram 20 pessoas em situação de sem-abrigo

No âmbito da Estratégia Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) têm desenvolvido, desde o início de 2025, diversas acções que já resultaram num apoio directo a 20 pessoas em situação de sem-abrigo.

"Deste o início do ano 2025, esta equipa já efetuou 5 ações conjuntas, tendo-se procurado soluções conjuntas para 20 pessoas em situação de sem abrigo. No corrente mês de maio a PSP acompanhará mais uma vez a Equipa de Rua da CMF e está confiante nos bons resultados da iniciativa", pode ler-se no comunicado da autoridade policial.

Estas acções, realizadas pelas Equipas de Rua da CMF com acompanhamento do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP) da PSP, têm como objectivo mitigar os "riscos inerentes à condição de sem-abrigo e combater a pobreza e exclusão social. As iniciativas visam igualmente, promover "uma melhor articulação com todas entidades que têm intervenção" com estes cidadãos, nomeadamente a CMF, os Serviços de Saúde, a Segurança Social, as IPSS, a autoridade policial e os cidadãos em geral.