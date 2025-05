Diocese lança orientações para proteger ouro e bens

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 31 de Maio, dá conta que o Bispo do Funchal “repreendeu” o padre Paulo e já deu instruções aos párocos para que elaborem inventário de doacções dos fiéis e salvaguardem o património religioso.

Ilha ainda mais dourada

Na reportagem de hoje revelamos que no arranque da digressão, a Banda do Panda encantou miúdos e graúdos no Porto Santo. Iniciativa que celebra o Dia da Criança é “do melhor que se faz no país”, destaca o autarca Nuno Batista.

PS lança Rui Caetano à Câmara do Funchal

Habitação e mobilidade são prioridades do socialista. Fique também a saber que o ex-chefe de Gabinete de Cafôfo é braço-direito de Gouveia e Melo.

Estrangeiros garantem segurança nas praias

Época balnear arranca amanhã com vigilância em 17 das 31 praias. Região teve de recrutar lá fora 25% do contingente de nadadores-salvadores. Destaque ainda para o facto de a Madeira ter 15 novas águas balneares em 10 anos e de 92% das zonas costeiras apresentarem qualidade boa ou excelente este ano.

Resgates com novo máximo

Foram realizadas 27 acções de salvamento em percursos pedestres no mês passado, que foi o mais acidentado da última década.

No Turismo, descubra que pela primeira vez é ultrapassada a fasquia de 1 milhão de dormidas em alojamento turístico em Abril.

