Funchal promove saúde, bem-estar e longevidade através de seminário

Saúde, bem-estar e longevidade. Três eixos fundamentais que compõem o vasto programa de actividades ligadas ao Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities – Funchal. A sessão de abertura realizou-se, esta tarde, no Salão Nobre da CMF e programa de actividades prolonga-se até esta sexta-feira.

O evento, que pela primeira vez tem lugar na capital madeirense, visa estimular políticas públicas que incentivem a actividade física, a saúde e a qualidade de vida nos municípios portugueses com um programa diversificado: conferências, workshops e ação comunitária.

Na sessão de abertura, Helena Leal, vereadora da CMF, reforçou o compromisso da autarquia em promover uma população mais saudável e activa, através de políticas integradas e investimento em programas de desporto e associativismo desportivo, destacando ainda que a estratégia municipal abrange todas as faixas etárias, com especial enfoque na formação de jovens, incutindo valores como cidadania e fair-play, e no estímulo à atividade física sénior, essencial para a longevidade e qualidade de vida.

A sessão contou ainda com a presença de Pedro Mortágua, Presidente da Rede Nacional de Municípios Amigos do Desporto, e Rui Trindade, docente da Universidade da Madeira (UMa), que reforçaram a importância desta iniciativa para a construção de cidades mais ativas, saudáveis e inclusivas.

O objectivo é motivar e desafiar cidadãos, profissionais da área e autarquias a promover melhores condições de prática e acesso à atividade física para todos.

O seminário decorre nos dias 29 e 30 de Maio de 2025, em dois espaços distintos:

Manhãs (09h00 – 13h00): Conferências no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com quatro conferências (incluindo uma sessão de abertura) no dia 29 e seis conferências no dia 30.

Tardes (15h00 – 18h00): Workshop no Auditório da Reitoria – Colégio dos Jesuítas, composto por duas partes, uma a 29 e outra a 30.

Note-se que no dia 30, no Jardim Almirante Reis, entre as 09:00 e as 13:00, acontece o “Smart Longevity in Action” – Encontro Regional Utentes dos Programas de Atividade Física.