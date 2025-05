Gyökeres sonha com a Bota de Ouro mas precisa da 'ajuda' de Mbappé e Salah

Viktor Gyökeres pode este fim de semana tornar-se o primeiro futebolista da I Liga portuguesa a conquistar a Bota de Ouro desde o brasileiro Mário Jardel, em 2001/02, mas para isso precisa que Mbappé e Salah estejam desinspirados.

Com as contas do campeonato nacional já fechadas, o avançado do Sporting registou 39 golos, mais 10 do que Mbappé com o Real Madrid em Espanha e mais 11 que Salah com o Liverpool em Inglaterra, quando ambos ainda têm uma jornada por disputar.

Por atuar na I Liga portuguesa, ou seja, um campeonato fora das chamadas 'big 5', Gyökeres têm um coeficiente de apenas 1,5 contra dois do francês e do egípcio, estando os três praticamente colados na luta pelo maior goleador europeu em 2024/25.

Por essa razão, o internacional sueco soma 58,5 pontos, seguido de Mbappé, com 58, e Salah, com 56.

Um golo apenas do internacional francês no sábado, na receção do Real Madrid à Real Sociedad, será suficiente para acabar com o sonho de Gyökeres e com a inscrição de um nome da I Liga portuguesa na Bota de Ouro desde Jardel, também pelo Sporting, no inicio do novo século.

Já Salah, no domingo, no Liverpool-Crystal Palace, necessita de bisar para ultrapassar o sueco.

Com tudo fechado na Alemanha, o inglês Harry Kane, do Bayern Munique, com 26 golos e 52 pontos, está fora da corrida e da repetição do sucesso da última época, enquanto o polaco Robert Lewandowski, no FC Barcelona, e o italiano Mateo Retegui, da Atalanta, ainda não fecharam a sua participação.

Contudo, ambos, na despedida da La Liga e da Serie A, respetivamente, precisam de apontar cinco golos para impedir a festa de Gyökeres.

Antes do sueco, Jardel alcançou o troféu e por duas vezes, primeiro pelo FC Porto, em 1998/1999, e depois pelo Sporting.

Antes disso, e para completar as setes vezes que um jogador do campeonato português alcançou esse feito, foi Fernando Gomes a conseguir, também por duas vezes e ambas pelo FC Porto, nos anos 80, o argentino Yazalde, pelo Sporting, em 1973/74, e o eterno Eusébio, em 1967/68 e 1972/73, pelo Benfica.

Com nacionalidade portuguesa, depois de Eusébio e Fernando Gomes, Cristiano Ronaldo tornou-se o maior representante luso, com quatro Botas de Ouro, três pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United, números que deixam Portugal no topo dos países que mais vezes venceram o galardão.

Portugal soma oito contra sete da Argentina.

Na história do troféu, o ainda capitão da seleção nacional, que conta agora com 40 anos, só é batido por Lionel Messi, que soma seis, todas com o FC Barcelona.

A nível do futebol sueco, Gyokeres pode igualar Henrik Larsson, lendário avançado, o único desse país a chegar à Bota de Ouro. Foi em 2000/01, pelo Celtic. Depois disso, vestiu a camisola de clubes com o Manchester United e o FC Barcelona.