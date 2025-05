Tondela negoceia com Ivo Vieira

Ivo Vieira, que ainda recentemente esteve a treinar o Marítimo, é apontado pela imprensa desportiva nacional como estando muito perto de assinar pelo Tondela, clube que está de regresso à I Liga depois de brilhantemente ter conquistado o campeonato da II Liga.

A confirmar-se, será o regresso do treinador madeirense, de 49 anos ao principal escalão do futebol português depois de em 2022/23 ter orientado o Gil Vicente.

Ivo Vieira também já passou por Famalicão, Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril, Académica, Aves e Nacional. No estrangeiro, treinou os sauditas do Al Wehda, os brasileiros do Cuiabá e os turcos do Pendikspor.