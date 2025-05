Portos da Madeira e de Sines juntos em dois projectos de transição digital

As administrações dos Portos da Madeira (APRAM) e dos Portos de Sines e do Algarve (APS) preparam-se para firmar um protocolo de colaboração com vista a desenvolver dois projectos relacionados com a transição digital do sector portuário. Esta quinta-feira realizou-se uma reunião entre as duas administrações.

“É mais um passo concreto no processo de transição digital do Porto do Funchal”, explicou a presidente do conselho de administração da APRAM. Paula Cabaço sublinhou que "Sines é um porto de referência internacional, que está na vanguarda na área da digitalização", pelo que o envolvimento insere-se no compromisso dos Portos da Madeira com a digitalização, descarbonização e transição energética.

“Temos vários projectos, no âmbito do PRR, que estão a ser desenvolvidos internamente, como o DUAL, o Green Ports Madeira, e outros com parceiros internacionais, como o SHIFT2DC”, detalhou Paula Cabaço, sublinhando que esta política integra os objectivos de sustentabilidade ambiental traçados pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, para o sector portuário.

Assim, as colaborações vão acontecer no âmbito das plataformas ‘Dados Abertos’ e ‘Control Tower’, ambas integradas na ‘Agenda Nexus’, um projecto de 91 milhões de euros liderado pela APS, que reúne 35 parceiros, e tem como grande objectivo contribuir para a transição digital do sector. De acordo com nota à imprensa, a 'Control Tower' vai dar uma perspetiva mais abrangente, nomeadamente na área do mercado de cruzeiros, permitindo que a APRAM tenha acesso a indicadores estatísticos da sua actividade e mecanismo de previsão.

A reunião desta quinta-feira dos dois conselhos de administração contou ainda com a participação dos responsáveis pelos serviços de inovação e desenvolvimento de ambas as autoridades portuárias. Durante o encontro, decorreu uma visita ao ‘Porto Cyber Arena’, uma infraestrutura recentemente inaugurada, que pretende posicionar o Porto de Sines como um polo de formação e treino na resposta a incidentes de cibersegurança.