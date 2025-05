Interrupção do abastecimento de água na zona da Estrada do Aeroporto

A Câmara Municipal do Funchal informou hoje que para fazer trabalhos de reparação na rede de água da estrada do aeroporto, amanhã, quinta-feira e durante um período de duas horas, entre as 9 e as 11 horas, é necessário interromper o abastecimento de água.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

PVC 110

Estrada do Aeroporto 24 a 46

Rua do Serrado

Travessa do Ribeiro Seco de Cima

Vereda do Miradouro das Neves

Rua Gabriel de Jesus Pereira

Vereda do Serrado

Caminho das Neves

Entrada 48 do Caminho das Neves

PVC 200

Estrada da Camacha

Caminho da Bica de Pau

Rua Conde Carvalhal

Caminho Velho da Igreja (São Gonçalo)

Beco do Ribeiro Seco

Travessa do Vale Paraíso

Travessa do Ribeiro Seco de Cima

Rampa do Serrado

Travessa do Serrado

Caminho do Ribeiro Seco

1ª Vereda do Serrado

Caminho das Neves

Impasse da Fonte das Neves

Rua da Montanha

Impasse da Montanha

Rua do Lazareto

Rua do Pico de São Gonçalo

Rua Vista do Lazareto