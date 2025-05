Micaela Freitas recebeu responsável pelo grupo de cinco navios-escola da Marinha Francesa

Em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, a secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, recebeu, ao início desta tarde, o CTEN Canevet, responsável pelo grupo de cinco navios-escola da Marinha Francesa, que estão a fazer escala no Porto do Funchal.

Acompanhado pelo Cônsul Honorário da França na Madeira e pelo Adido Militar da Embaixada de França, em Lisboa, a visita teve por objectivo a apresentação de cumprimentos às entidades regionais e permitiu reforçar dos laços institucionais e ainda a partilha de experiências e conhecimentos de interesse comum.

A escala dos navios ‘Leopard’, ‘Jaguar’, ‘Panthere’, ‘Lion’ e ‘Guepard’ destina-se a descanso e lazer da tripulação e prolonga-se até ao dia 2 de Junho.