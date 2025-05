Micaela Freitas reafirma compromisso do Governo com valorização dos enfermeiros

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, marcou hoje presença na abertura do I Fórum de Enfermagem, que decorreu sob o tema “Inovar e valorizar a Enfermagem”, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

Durante a inciativa, organizada pela direcção de enfermagem do SESARAM, a governante começou por elogiar o evento e agradecer "o empenho demonstrado pelos profissionais de enfermagem", destacando não só a "excelência no desempenho diário", mas também o "envolvimento proactivo em projectos inovadores que beneficiam diretamente o SESARAM e, acima de tudo, os utentes".

"Quando falamos em valorizar a enfermagem, temos, obrigatoriamente, de salientar o inestimável contributo dos nossos enfermeiros para que a Região Autónoma da Madeira seja um exemplo de como as políticas de saúde têm um impacto inegável no bem-estar da população," declarou. “Este sucesso deve-se, em grande parte, à resiliência, dedicação e empenho do maior grupo profissional afeto ao Serviço de Saúde da Região, que desempenha funções cruciais em todos os níveis de cuidados”, acrescentou a responsável pela tutela da Saúde na Região .

Micaela Freitas aproveitou a oportunidade para recordar os investimentos do Governo Regional na área de enfermagem e reafirmou o compromisso com a classe.

Por seu turno, o enfermeiro diretor do SESARAM, José Manuel Ornelas, expressou a sua satisfação pela realização deste evento e por "valorizar o excelente trabalho diário realizado pelos enfermeiros", apelando para que se divulgue mais “o que de bom se faz em todos os níveis de cuidados”.

Ao longo da sua intervenção, José Manuel Ornelas, sublinhou que "é preciso inovar em enfermagem", pois "só a inovação nos projecta para o futuro", permitindo "acrescentar mais valor e uma melhor saúde", através de "projectos focados na comunidade que respondam às necessidades dos utentes e que tenham a máxima eficácia e impacto nas famílias".

Na ocasião, recordou ainda alguns projectos em curso e anunciou futuras iniciativas, sublinhando que "a verdadeira força e o motor da inovação residem no potencial humano", que necessita de ser "acarinhado e motivado" através de "lideranças fortes e presentes, participativas, com visão, proximidade e comunicação alinhada com as Estratégias Regionais para a Saúde".