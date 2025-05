Autoridades francesas investigam apagão em Cannes

As autoridades francesas estão a investigar uma possível causa intencional nos incidentes na rede elétrica que provocaram hoje um apagão na região de Cannes, coincidindo com a cerimónia de encerramento do festival de cinema, afetando cerca de 160.000 casas.

Fontes do Ministério do Interior disseram à rádio France Info que o incêndio numa subestação na cidade de Biançon, próxima de Cannes, que ocorreu durante a noite, pode ter sido intencional, tendi sido enviada uma brigada policial para investigar.

O incidente causou um apagão inicial por volta das 02:45 locais (00:45 em Lisboa), que foi rapidamente restaurado graças à procura de outras redes para encaminhar a eletricidade, o que enfraqueceu a rede, disse à agência noticiosa espanhola, EFE, um porta-voz da empresa francesa de eletricidade RTE.

Nesta situação de tensão, um segundo incidente ocorreu por volta das 10:00 locais (08:00 de Lisboa), quando um poste caiu e cortou uma linha de alta tensão, provocando outro apagão.

De acordo com a France Info, está também em curso uma investigação para verificar se vários postes de eletricidade foram cortados intencionalmente nas cidades de Villeneuve-Loubet, Mougins e Cagnes-sur-Mer, nas proximidades de Cannes.

O porta-voz da RTE afirmou, por seu turno, que ainda não é conhecida a causa destes incidentes e que o assunto foi encaminhado para as autoridades policiais.

O apagão afetou várias cidades do departamento dos Alpes Marítimos, no oeste do país, especialmente Cannes, que deverá acolher esta noite a cerimónia de encerramento do seu festival de cinema. No entanto, os organizadores indicaram que têm geradores de energia para garantir que o festival continua mesmo que a falha de energia persista.

As exibições finais foram brevemente interrompidas durante alguns minutos, tempo necessário para que o fornecimento de energia secundário entrasse em funcionamento, permitindo que o espaço onde decorre ficasse completamente autónomo.

As exibições programadas fora do palácio do Festival tiveram de ser canceladas.

A falha de energia interrompeu o tráfego ferroviário, com alguns comboios suspensos e a maioria atrasados, além de problemas na estação, como o apagão dos monitores de informação.

Os semáforos da cidade de Cannes estiveram apagados, causando problemas no trânsito e obrigando muitos comerciantes a deixar de trabalhar devido à falta de energia.