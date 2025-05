Quinta da Saraiva supera 75% de ocupação média

A Quinta da Saraiva, unidade de agroturismo em Câmara de Lobos, registou uma taxa média de ocupação de 75%, ultrapassando esse valor em 2024, acompanhando o crescimento do turismo na Madeira, revelou a directora-geral, Sílvia Rodrigues, durante a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Inaugurada em Dezembro de 2019 e relançada em 2022 após a pandemia, o Hotel Quinta da Saraiva mantém uma forte ligação à cultura madeirense, com 15 quartos e produção agrícola de banana e uva. Atrai principalmente turistas de classe média-alta oriundos do centro e norte da Europa, Reino Unido, EUA e Portugal.

“Trabalhamos com a ideia de que os hóspedes estão de férias em nossa casa. A nossa equipa é composta por oito colaboradores, o que tem sido suficiente para manter essa proximidade e qualidade no atendimento”, afirmou.

Em 2023, a unidade foi ampliada com três novas suites, estando em estudo nova expansão num terreno anexo, sem comprometer a identidade do projecto.

“Queremos crescer, mas sempre com respeito pela paisagem e pela identidade do espaço. Será um projecto mais minimalista, talvez com dez a quinze quartos, no máximo”, adiantou Sílvia Rodrigues.