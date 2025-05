Onze condutores da Madeira apanhados ao telemóvel em fiscalizações da PSP

Onze pessoas foram detectadas a utilizar o telemóvel enquanto conduziam, no âmbito de acções de fiscalização levadas a cabo pela PSP, entre os dias 14 e 20 de Maio, inseridas na campanha regional 'Ao volante, o telemóvel pode esperar'. No total, foram registadas 284 infracções rodoviárias.

Segundo nota enviada à imprensa, entre as infracções rodoviárias destacam-se 34 por falta de inspeção periódica, 16 por falta de seguro, 6 por falta de uso de cinto de segurança ou outro dispositivo de segurança passiva, 5 por condução sob o efeito do álcool (TAS de 0,8 a 1,19 gls) e 2 por desrespeito à sinalização semafórica.

Foram ainda fiscalizados por radar 420 veículos, tendo sido verificadas duas infrações graves (mais de 30 km/h acima do limite fora das localidades ou mais de 20 km/h dentro das localidades.)

A campanha 'Ao volante, o telemóvel pode esperar' está inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025 e contou com 3 ações de sensibilização do IMT realizadas, em simultâneo, com as operações de fiscalização do CRM nos Concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Machico. Nessas ocasiões foram sensibilizados cerca de 300 condutores e passageiros.

As principais mensagens transmitidas estavam relacionadas com os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos; a distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação; e o uso de aparelhos electrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito pelas regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.