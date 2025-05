Sindicato dos Professores da Madeira promove formação sobre saúde mental

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove, hoje e amanhã, uma a formação intitulada sobre o impacto do trabalho docente na saúde mental da classe. 'Trabalho e Saúde Mental – que relação? A actividade docente em análise' será dinamizada por Tânia Pinto, psicóloga clínica e psicanalista, com os trabalhos a terem início às 14 horas desta sexta-feira, prosseguindo, depois, amanhã, até às 18h30.

Em nota enviada às redacções, aquele sindicato refere que "esta é a segunda acção formativa promovida pelo SPM, na sequência do estudo sobre o desgaste profissional dos docentes na Região Autónoma da Madeira". Pretende a organização "dar continuidade à reflexão sobre uma realidade cada vez mais presente nas escolas, criando um espaço de partilha e aprendizagem em torno do equilíbrio emocional e do bem-estar no contexto educativo".

Um dos objectivos passa por contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos, reconhecendo que condições pedagógicas equilibradas e ambientes educativos saudáveis são fundamentais para o sucesso escolar.