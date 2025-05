PSD-Madeira promove debate sobre educação inclusiva em Santana

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira realizou esta segunda-feira uma iniciativa em Santana, integrada no projecto 'Compromisso Madeira', com foco nos desafios actuais da educação. O evento descentralizado reuniu oradores de diversas áreas para debater as questões da docência e discência na escola inclusiva, bem como da formação profissional, priorizando a auscultação da sociedade civil.

Durante o encontro, Valter Correia, deputado do PSD, abordou os principais desafios que caracterizam a educação contemporânea: "Temos, recorrente, as matérias do bullying nas escolas, a utilização dos telemóveis, (...) o papel mais abrangente dos docentes, (...) a diversidade nas salas de aula", para além das questões relacionadas com a inteligência artificial.

Os social-democratas defendem que o paradigma educacional sofreu transformações significativas, posicionando a Madeira como região pioneira nesta área. Segundo Valter Correia, a Região "promovemos uma escola inclusiva", caracterizada por ser uma escola onde ninguém fica para trás, o que representa "um grande desafio para os professores, com atenções mais específicas".

A visão do PSD para o sector educativo passa por uma "educação (...) à medida das necessidades" dos estudantes, conforme declarou o parlamentar. Esta abordagem pretende estar atenta às particularidades de cada aluno, integrar as novas tecnologias, cuidar dos professores e envolver os pais num trabalho conjunto da comunidade educativa.