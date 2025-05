Calheta SoundsCool leva mais de 700 pessoas ao Paul do Mar

Centenas de pessoas rumam este sábado, 3 de Maio, à costa sudoeste da ilha da Madeira para a segunda edição do 'Calheta SoundsCool', que decorre no Paul do Mar.

O Festival de World Music com organização da autarquia local abriu portas pelas 17 horas, tendo já contado com a actuação dos Uprising Reggae Band.

A banda composta por 12 músicos provenientes de diversas bandas do panorama nacional, tais como os Sloppy Joe, One Love Family, Orquestra Bamba Social, Fogo Fogo, Souls of Fire, Cais Sodré Funk Connection, entre outros, presta homenagem a Bob Marley.

Foto DR

Segue-se, pelas 19h45, a actuação do Coletivo Gira Brasil, um grupo exclusivo de mulheres que fará uma roda de samba fora do palco, bem no centro do recinto. Às 21h30 é a vez dos La Tremenda Sonora subirem ao palco e às 23h15 os Ferro Gaita encerram as actuações da noite. Pelo meio dos concertos, a animação musical estará a cargo dos Ventania & Amor, - Fábio Remesso e Cláudia Fernandes -, os DJs que se autointitulam de "curadores do caos musical".

Além de muita música, o festival assegura comida e bebida com quatro bares espalhados por todo o recinto.

Foto DR

A organização da segunda edição do 'Calheta SoundsCool', evento que já vendeu sete centenas de bilhetes, espera receber cerca de 1.000 pessoas até às 2 horas.

Com entradas a custar 5 euros, toda receita proveniente dos bilhetes comprados hoje na porta do evento reverterá, na íntegra, para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.