Calheta celebra a Festa da Flor com novas decorações e participação das escolas

A Câmara Municipal da Calheta deu hoje o pontapé de saída às celebrações da Festa da Flor, com a apresentação das decorações florais que irão embelezar vários espaços da vila ao longo das próximas semanas. Ao associar-se novamente a esta emblemática festividade regional, o Município promove um conjunto de iniciativas que visam tornar o concelho ainda mais acolhedor e atractivo.

Esta edição destaca-se pelo reforço das decorações florais, que contam com muitas novidades. Os arranjos podem ser apreciados em vários pontos estratégicos, desde a rotunda da Vila até à marginal, passando pelos Jardins dos Paços do Concelho e pela Praceta 24 de Junho.

A inauguração oficial das instalações decorativas teve lugar esta tarde, pelas 15h30, em frente ao edifício da Câmara Municipal, onde foi construído o já tradicional “Mural da Esperança”, uma obra elaborada pelos alunos do 4.º ano das diferentes escolas do concelho. Este projecto, que se tem afirmado como um dos momentos marcantes da festa, junta criatividade, cor e simbolismo. O mural representa a união, a partilha e a esperança num futuro mais sustentável, promovendo valores como a consciência ambiental e o respeito pelos espaços verdes.

Para além das decorações, a autarquia dinamiza novamente a mostra de jardins “Calheta a Florir”, que convida os munícipes a cuidar e a embelezar os seus próprios jardins, varandas e espaços exteriores com flores. Esta vertente participativa visa envolver a comunidade na celebração da beleza natural e incentivar práticas de cuidado e valorização dos ambientes domésticos.

A iniciativa culminará com uma exposição fotográfica na Praceta 24 de Junho, prevista para o final do mês de maio, onde serão partilhadas imagens dos jardins mais floridos e criativos do concelho.

Com esta programação, a Calheta reforça o seu papel activo na dinamização cultural e ambiental da Região, apostando na valorização do património natural, na educação ambiental e na participação cívica da população.