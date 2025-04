Turismo da Madeira denuncia anúncio de empresa inexistente

A Direcção Regional do Turismo, através da Direcção de Serviços de Empreendimentos e Actividades Turísticas (DSEAT), averiguou um anúncio digital relativamente a estadas em tendas na Madeira de uma empresa inexistente (“Tenda Photok”) e já requereu à plataforma Booking.com a retirada do mesmo.

Trata-se de uma entidade que não está registada como empresa de animação turística, nem como empreendimento turístico ou alojamento local. "Não há também qualquer prova de que esta seja uma empresa dedicada ao aluguer de tendas, área que já não é da competência da DSEAT", refere aquele organismo governamental em comunicado de imprensa.

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que tem a responsabilidade de emitir as licenças para campismo, não recebeu qualquer solicitação para o efeito por parte da “Tenda Photok”. "Ainda assim, nas habituais rondas feitas pelo Corpo da Polícia Florestal e pelos Vigilantes de Natureza nas áreas sob gestão do IFCN, não foram encontradas tendas como as publicitadas no anúncio", observa a tutela do Turismo na Madeira.

Na tarde desta quarta-feira (ontem), dois inspectores da DSEAT, deslocaram-se ao local identificado no anúncio da plataforma Booking.com (Rua do Sabão n.º 84, 2.º andar) para analisar a existência e fiabilidade da empresa. "Foi verificado que o espaço está desocupado e aparenta estar em obras. Além disso, no prédio em causa, não está sedeada, nem funciona, qualquer empresa ligada ao sector do Turismo. O mesmo constataram os elementos do IFCN que também estiveram no local", revela a Direcção Regional do Turismo.

"As diligências realizadas pela DSEAT e IFCN permitem, para já, assumir que a “Tenda Photok” não é uma empresa registada nem está em funcionamento", conclui.

A plataforma Booking.com, apesar de manter o anúncio à hora deste comunicado, contém a indicação de “não está a receber reservas no nosso website de momento” e numa pesquisa online por “Tenda Photok”, na informação google aparece a indicação “fechado temporariamente”.

No tripadvisor apenas existe um comentário sobre esta entidade e não a falar de aluguer de tendas, mas sim de uma “experiência com cristais energizados”.