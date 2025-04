ARDITI apoia empresas regionais na contratação de profissionais com doutorado

A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação vai apoiar a contratação de profissionais doutorados por parte de empresas regionais para o desenvolvimento de investigações, através do Programa PhD Empresas.

Para já, a ARDITI prevê co-financiar e acompanhar três contratações, durante um período de três anos, entre 2025 e 2028, estando previsto um apoio de 100% no primeiro ano, 50% no segundo e 25% no terceiro.

Para se candidatar, o doutorado deverá ter o apoio formal da empresa e um plano de trabalhos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+i) para os três anos. As candidaturas serão avaliadas por especialistas, tendo em conta o mérito do plano, do candidato e da empresa. Se for aprovado, o doutorado é contratado pela empresa. É assinado um protocolo com a ARDITI e o plano é desenvolvido ao longo de três anos, com acompanhamento contínuo do do doutorado e da empresa.

O Programa PhD Empresas está a ser apresentado na tarde desta terça-feira, 29 de Abril, no Hotel Barceló Funchal, com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O evento integra uma mesa-redonda dedicada ao tema ‘Ciência e Negócio: A Parceria que Gera Inovação’, com a participação de Candy Flores, co-fundadora e CEO, Madalia World, João Fragoeiro, assessor da Administração da Empresa de Cervejas da Madeira, Mário Cunha, Professor Auxiliar da Universidade da Madeira, e Mónica Spínola, psicóloga clínica e doutoranda pela Universidade de Coimbra. A moderação está a cargo de Maria Pedro Silva, gestora de inovação da ARDITI.