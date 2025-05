Sábado há a construção do Muro da Esperança - Festa da Flor 2025

Cumprindo a tradição que data de 1979, o Muro da Esperança, num apelo simbólico à Paz, será construído este sábado, 3 de Maio, a partir das 10 horas, na Praça do Município.

A iniciativa contará com o cortejo infantil desde a Placa Central com 316 crianças de 6 escolas e duas instituições de Solidariedade Social (Garouta do Calhau e Fundação Cecília Zino), acompanhadas por cerca de 200 familiares, professores e funcionários.

Programa da Iniciativa: