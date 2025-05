Louvores e aquisições de terrenos marcam Conselho de Governo

O Conselho de Governo, reunido esta quinta-feira, decidiu louvar três atletas madeirenses pelos seus desempenhos desportivos mais recentes.

Foi o caso de Madalena Costa e Sebastião Costa, patinadores de patinagem artística, que venceram a semi-final da Artistic International Series 2025, na variante livre, respectivamente no escalão de juniores femininos e de iniciados masculinos.

Da mesma forma, o Executivo madeirense louvou publicamente o Henrique Arreiol, jogador ao serviço do Sporting Clube de Portugal, por conquistar o título de Campeão Nacional da Liga Portugal Betclic 2024/2025, no escalão de seniores masculinos, na modalidade de futebol.

Mas a reunião magna do Governo Regional de hoje fica marcada, também, pela autorização da aquisição de alguns terrenos, por via do direito privado, de modo a permitir dar seguimento a algumas empreitadas públicas.

Entram nessa lista um terreno para a ‘Canalização da Ribeira de Machico a Jusante da Ponte para o Caniçal’, por quase 41 mil euros; duas outras parcelas de terreno para permitir a obra ‘Ribeiro de Pedro Lourenço – Camacha, Regularização e Canalização’, uma delas por pouco mais de nove mil euros e outra custando quase 6.500 euros.

Hoje foi, também, autorizada a expropriação de uma parcela de terrenos que deverá integrar a ‘Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada’, por quase 31 mil euros.

Da lista de decisões tomadas esta quinta-feira pelo Conselho de Governo, nota, ainda, para o apoio a conceder ao Clube de Golf do Santo da Serra, no valor de 100 mil euros, com vista a comparticipar a 10.ª edição do evento ‘Madeira Golf Trophy’, que irá decorrer na Região entre 7 e 8 de Junho de 2025.