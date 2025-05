Botox e outros procedimentos pelas mãos da Dr. Nádia Garcia

Na Magic Skin Clinic, a Medicina Estética está ao cuidado das mãos certas e experientes. A Dra. Nádia Garcia, médica especializada e com vasto conhecimento na área, é a pessoa responsável por o acompanhar, passo a passo, em direcção a uma versão mais confiante de si.

Se tem dúvidas sobre qual o procedimento mais indicado para o seu rosto e/ou corpo, maque uma Consulta de Avaliação Prévia. Este é o primeiro passo para que possa definir um plano de acordo com os seus objectivos, sempre com o seu bem-estar no centro das prioridades.

Entre os principais procedimentos realizados pela Dra. Nádia Garcia estão o botox, preenchimento com ácido hialurónico, uso de bioestimuladores e de bioremodeladores.

Pode encontrar a Dra. Nádia Garcia na Magic Skin Clinic todas as Segundas e Quartas-feiras, de manhã, mediante agendamento prévio feito através do número 919 999 419.

Acredite. A Medicina Estética pode transformar não só a sua imagem, mas também a sua confiança.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2.º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Instagram: @magicskin_clinic

Facebook: https//m.facebook.com

Site: https://www.magicskin.clinic