António Salvador reeleito presidente do Sporting de Braga com 80,8% dos votos

António Salvador foi hoje reeleito presidente do Sporting de Braga com 80,8 por cento dos votos validamente expressos e 19,2 de votos em branco, num ato eleitoral em que foi o único candidato.

Votaram 2.073 sócios do clube bracarense, num universo de 18.731 em condições de votar, representando um número total 16.472 votos.

A lista A obteve 12.626 votos (80,8%) de 1.603 sócios, 3.001 votos em branco de 369 sócios (19,2%) e 845 votos nulos de 101 sócios.

Os presidentes dos órgãos sociais hoje eleitos foram António Salvador (direção), Fernando Santos (mesa da assembleia geral), Gaspar Castro (conselho fiscal) e Luís Machado (conselho geral).

António Salvador, de 54 anos, parte para o oitavo mandato na liderança do clube, 'reinado' que começou em fevereiro de 2003 com a chegada à liderança da SAD, à qual juntou a do clube em abril de 2004.