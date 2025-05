ADN alerta para o "estado vergonhoso" de algumas áreas públicas no Caniço

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) alerta, em nota enviada, a autarquia de Santa Cruz, assim como a Junta de Freguesia do Caniço, para o "estado vergonhoso como se encontra algumas zonas dessa importante freguesia em termos de limpeza e manutenção das áreas públicas, causando insegurança e clara sensação de abandono."

Através de uma foto captada pela apoiante e simpatizante Raquel Paixão, o partido constata que "um desse vários maus exemplos lá existentes, sendo que neste caso em particular trata-se dum acesso ao Centro de Saúde daquela freguesia, onde moradores e utentes com mobilidade reduzida têm de passar diariamente há bem mais de um ano nestas condições, obrigando a que essas pessoas tenham de optar pela estrada em detrimento do passeio pedonal, colocando a sua segurança em risco desnecessário."

"O ADN-Madeira acredita que em vésperas de eleições Autárquicas, esta e outras situações venham a ser reparadas e limpas, mas lamentamos que sejam necessário actos eleitorais para que o mais básico e lógico do trabalho de quem foi eleito para servir os cidadãos deva ser efectuado ao longo de todo o mandato de 4 anos e não somente para renovação de poder autárquico", refere a nota.

Acrescenta ainda quer considera "pura hipocrisia que se critique tanto um regime de 50 anos de poder instalado na RAM, quando uma segunda força politica regional recentemente eleita para a ALRAM e Assembleia de Republica, com apenas 10 anos de existência e já tenha adquirido alguns dos maus vícios e costumes de quem tanto criticam publicamente. Sejamos sérios, pois a população madeirense e portosantense assim o merece."