João Abreu, cabeça-de-lista do ADN pelo círculo da Madeira, expressou a sua gratidão a todos os eleitores que participaram no acto eleitoral, em especial aos que confiaram no seu projecto político, que a nível regional ficou em 9.º lugar em 16 possíveis.

"É com enorme gratidão que agradecemos a todos os eleitores que participaram neste acto eleitoral e, em especial, àqueles que depositaram em nós a sua confiança", disse.

Segundo o candidato, os resultados obtidos representam um sinal claro de que a mensagem do ADN "foi ouvida e acolhida por um número crescente de cidadãos". Por isso, trata-se de um motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, de responsabilidade acrescida. "Estes votos de confiança motivam-nos a continuar a trabalhar com ainda mais empenho, proximidade e transparência", sublinhou.

O líder regional do partido reforçou o compromisso com toda a comunidade, incluindo os que optaram por outras forças políticas, defendendo que o futuro se constrói com "diálogo, inclusão e dedicação ao bem comum".

Sobre uma nova possível confusão entre a sigla do ADN e a coligação AD, o candidato foi perentório: “Não concordo de todo com essa ideologia. A AD estava antes do ADN. Nós passamos a nossa mensagem e temos é que nos dedicar ainda mais para chegar mais longe com ela", finalizou.