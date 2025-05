Algum trânsito nas duas 'pontas' do Funchal

Bom dia. Manhã relativamente tranquila nas principais estradas da Madeira, com destaque para a Via Rápida que, apesar de muito fluxo de viaturas, não tem congestionamentos a apontar a esta hora (8h00).

Nas duas zonas de maior complicação de tráfego rodoviário para entrada no Funchal, mais precisamente a partir da zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, e a partir da zona de Santa Rita, no sentido oposto, há sinais de maior volume.