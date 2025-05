Banhistas indignados com presença de esgoto no mar da Barreirinha

Alguns banhistas manifestaram, no final da manhã desta quarta-feira, a sua indignação perante o que dizem ser a "presença de esgoto" no mar do Complexo da Barreirinha, no Funchal.

Ao DIÁRIO, uma dessas pessoas deu conta de manchas castanhas na água balnear daquele complexo da Câmara Municipal do Funchal.

O banhista garante que a substância em causa não será algas, uma vez que pôde confirmar a presença de excrementos na água.

O Complexo Balnear da Barreirinha tem ostentado o galardão Bandeira Azul, que atesta a qualidade das suas águas. Na época balnear de 2025, aquela praia voltará a hastear a referida bandeira, de acordo com a informação já divulgada pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE).