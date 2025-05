Sánchez sublinha a Von der Leyen necessidade de mais ligações eléctricas

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, defendeu hoje num encontro com a presidente da Comissão Europeia o aumento de ligações elétricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa, disse o Governo de Madrid.

Sánchez e Ursula von der Leyen reuniram-se em Bruxelas, num encontro em que abordaram "os assuntos fundamentais que afetam a União [Europeia], como a guerra tarifária, o conflito em Gaza e as interconexões elétricas", segundo um comunicado divulgado pela Presidência do Governo de Espanha.

No encontro, "falaram sobre a necessidade de aumentar as interconexões elétricas da Península Ibérica com o resto da Europa", lê-se no comunicado do Governo espanhol, que não dá mais detalhes sobre este ponto.

O encontro de Sánchez com Von der Leyen ocorreu no dia em que se assinala um mês do apagão elétrico na Península Ibérica e depois de, na semana passada, os governos de Portugal e de Espanha terem entregado em Bruxelas uma carta a pedir o "compromisso político e financeiro firme" da União Europeia (UE) para avançarem as novas interconexões entre a Península Ibérica e o resto Europa, que permitiriam aumentar a segurança energética, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, diminuir custos e facilitar a transição para as energias renováveis.

O apagão de 28 de abril mostrou a importância de aumentar a resiliência da rede energética da União Europeia, numa altura em que a Península Ibérica tem uma conectividade abaixo dos 3% com o resto da UE.

Portugal e Espanha têm vindo a defender um aumento da interligação energética com o resto da UE para 15% até 2030, através da construção de mais interligações, nomeadamente nos Pirenéus, na fronteira hispano-francesa.

Para além da questão da energia, segundo o mesmo comunicado divulgado pelo Governo espanhol, Sánchez pediu hoje a Von der Leyen um aumento da "pressão sobre Israel", realçando a "catástrofe humanitária" no território palestiniano da Faixa de Gaza.

Sánchez voltou a defender a suspensão do Acordo de Associação UE-Israel e sanções a Telavive, incluindo um embargo de venda de armas.

O primeiro-ministro espanhol e a presidente da CE abordaram também "a urgência de completar o acordo comercial" da UE com o Mercosul, segundo o mesmo comunicado.

Numa publicação na rede social X, Von der Leyen afirmou ter tido uma "boa reunião" com Sánchez, na qual abordaram "a importância de reforçar" acordos como o do Mercosul, o aumento dos gastos europeus com defesa e "a intolerável crise humanitária em Gaza".

Ursula von der Leyen sublinhou que a ajuda humanitária tem de entrar em Gaza "de uma vez por todas e em grande escala".

Segundo o comunicado do Governo espanhol, em relação à guerra comercial e às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, Sánchez manifestou apoio ás negociações em curso entre Bruxelas e Washington e pediu uma resposta dos 27 países da UE "baseada na unidade e na reciprocidade".

Quanto aos novos orçamentos para a defesa, o primeiro-ministro espanhol "sublinhou a necessidade de serem alcançados objetivos de despesa compatíveis com os compromissos sociais, ambientais, e multilaterais" de casa Estado-membro.