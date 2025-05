Tempestades fazem 10 mortos no Paquistão

Pelo menos dez pessoas morreram na sequência de tempestades que afetaram o Paquistão, afirmaram hoje os serviços de emergência do país.

Cinco pessoas morreram quando chuvas torrenciais caíram em duas aldeias da Caxemira paquistanesa, provocando a derrocada de casas.

As autoridades locais indicaram ainda que uma pessoa se encontra desaparecida.

Mais a sul, chuvas torrenciais e ventos fortes causaram três mortos e 15 feridos na província montanhosa de Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão.

No Punjab, no outro extremo do Paquistão, a leste, na fronteira com a Índia, morreram duas pessas e 18 ficaram feridas.

No sábado, 14 pessoas morreram e mais de uma centena ficaram feridas, a maioria devido à derrocada de casas.

As autoridades do Paquistão estão a pedir aos residentes que permaneçam alerta até ao próximo sábado porque receiam novas tempestades e chuvas fortes.

O Paquistão, país com 240 milhões de habitantes, está a ser afetado por fenómenos meteorológicos extremos com uma frequência cada vez maior.

Islamabade foi atingida por tempestades de granizo em abril e maio.

Por outro lado, as temperaturas atingiram níveis máximos em abril, com temperaturas de 46,5° em algumas partes do Punjab.

As escolas do Punjab e do Baluchistão, que faz fronteira com o Irão e o Afeganistão, anteciparam as férias de verão para evitar que as crianças saíssem à rua durante as horas de maior calor.