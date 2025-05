Tempestades causam pelo menos 16 mortos nos Estados Unidos

As tempestades que estão a atravessar as regiões do centro-oeste e do sudeste dos Estados Unidos já causaram pelo menos 16 mortos, nove dos quais após a passagem de um tornado no estado do Kentucky.

As duas regiões, que abrangem, respetivamente, doze e dez estados, estão a ser afetadas desde quinta-feira por condições meteorológicas severas que também atingiram o estado de Wisconsin, deixando várias centenas de milhares de consumidores sem energia na região dos Grandes Lagos.

Na sexta-feira, o serviço de meteorologia dos Estados Unidos identificou um tornado na zona de Saint Louis, no estado do Missouri, e alertou os residentes para a possibilidade de severas tempestades e furacões sobre a região da cordilheira dos Apalaches e os estados do Kentucky, Missouri, Arkansas e Ohio, bem como sul de Indiana, sul de Illinois e partes de Tennessee.

As autoridades do Kentucky informaram hoje que o tornado registado ao final de sexta-feira em Laurel County, no sul do estado, causou pelo menos nove mortos.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o gabinete do xerife John Root, o responsável do condado, referiu a existência de feridos graves, sem quantificar, e adiantou que "as buscas por sobreviventes continuam".

Também no estado do Missouri, pelo menos sete pessoas morreram e as autoridades estão a procurar por pessoas que estejam debaixo de escombros, edifício a edifício.

A autarca de Saint Louis, Cara Spencer, confirmou cinco mortos na cidade, estimando em mais de cinco mil as casas danificadas.

Segundo descreve a agência AP, as tempestades ocorridas na tarde de sexta-feira arrancaram telhados e tijolos, rebentaram com janelas e deitaram abaixo árvores e postes de eletricidade.

Simultaneamente, o estado do Texas, situado na região centro-sul, está a ser atingido por uma onda de calor.

Um aviso de calor extremo foi emitido para as cidades de San Antonio e Austin, mas também partes dos estados da Virgínia e da Flórida estão a registar elevadas temperaturas.