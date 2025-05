Móveis arredondados são tendência e fazem milagres em espaços pequenos

No mundo do design de interiores, há tendências que não passam despercebidas, e os móveis arredondados são um bom exemplo disso. Depois de anos dominados por linhas rectas e formas angulares, espelhos ovais, sofás curvos, mesas redondas ou aparadores sem cantos rígidos estão em alta. Pode parecer uma escolha arrojada e até fora do comum, mas é precisamente esse toque de irreverência que torna os móveis arredondados tão cativantes, porque descomplicam o espaço, quebram a monotonia e dão carácter à decoração.

Para além do impacto visual, há uma razão prática que explica o sucesso desta estética. Os móveis com formas curvas encaixam bem em casas e apartamentos de áreas reduzidas. Ao dispensarem ângulos salientes, criam uma fluidez visual que faz o olhar percorrer o ambiente sem interrupções. Além do mais, a sensação de continuidade amplia a percepção do espaço, melhora a circulação e torna as divisões mais leves.

Como é hábito, a Decoreve acompanha esta tendência com uma selecção variada de peças que se adaptam a diferentes estilos de decoração, do mais minimalista ao mais ousado. A escolha de materiais suaves, paletas neutras ou tons pastel, e acabamentos confortáveis reforça ainda mais esta ideia de harmonia e aconchego, mas há opções para todos os gostos e bolsos.

Importa relembrar que um dos maiores símbolos desta tendência foi o sofá Togo, desenhado em 1973 pelo francês Michel Ducaroy. Na época, suscitou curiosidade pelo facto de não ter pernas, nem estrutura rígida. Ainda assim, conquistou largas centenas de apreciadores com as vendas a ascender a mais de 1.280.000 unidades em 72 países.

Agora, que se passaram mais de 50 anos desde o seu lançamento, continua a inspirar marcas e designers em todo o mundo, e a sua influência sente-se também nas colecções da Decoreve. Na loja, localizada na Rua Vale D’Ajuda, é possível encontrar vários modelos que seguem esta linguagem visual.

Mais do que uma moda passageira, esta tendência mostra como o design pode evoluir com as necessidades, sem perder o sentido estético. E quando isso acontece, o resultado são espaços mais bonitos, práticos e, acima de tudo, pensados para viver.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

